На стадионе «Динамо» не обнаружили опасных предметов после эвакуации: «Поступил сигнал о возможной угрозе. Все подобные сообщения подлежат проверке»

«После завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе. В соответствии с действующими регламентами безопасности все подобные сообщения подлежат обязательной проверке. В том числе обследование территории с привлечением кинологической службы. По итогам проверки опасных предметов обнаружено не было», — заявили в пресс-службе «ВТБ Арены».