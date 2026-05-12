Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

IFAB изучит ситуацию с борьбой в штрафных перед подачей стандартов в следующем сезоне. Внимание к вопросу привлекла отмена гола «Вест Хэма» «Арсеналу»

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может рассмотреть изменение правил о борьбе игроков друг с другом в штрафных перед угловыми и штрафными ударами, пишет The Times.

По правилам, борьба с соперником перед угловыми и штрафными ударами до розыгрыша мяча не считается нарушением, из-за чего многие футболисты хватают и цепляют друг друга до подачи.

Некоторые высокопоставленные лица считают, что ситуация с такой борьбой вышла из-под контроля. Внимание к этому вопросу привлек эпизод с отменой гола «Вест Хэма» «Арсеналу» в 36-м туре АПЛ (0:1): в ходе него несколько игроков обеих команд боролись с соперниками и удерживали их.

Ожидается, что IFAB рассмотрит ситуацию по ходу следующего сезона.

«Мы рассмотрим это в течение следующего сезона, поскольку это стало очень серьезной проблемой. Вопрос поднимался перед нашим последним ежегодным собранием в марте, но было уже слишком поздно, чтобы детально его изучить. Поэтому мы сделаем это сейчас», — приводит The Times слова источника из IFAB.

ESPN подтверждает эту информацию и добавляет, что обсуждения могут начаться осенью.