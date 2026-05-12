IFAB изучит ситуацию с борьбой в штрафных перед подачей стандартов в следующем сезоне. Внимание к вопросу привлекла отмена гола «Вест Хэма» «Арсеналу»

По правилам, борьба с соперником перед угловыми и штрафными ударами до розыгрыша мяча не считается нарушением, из-за чего многие футболисты хватают и цепляют друг друга до подачи.
Некоторые высокопоставленные лица считают, что ситуация с такой борьбой вышла из-под контроля. Внимание к этому вопросу привлек эпизод с отменой гола «Вест Хэма» «Арсеналу» в 36-м туре АПЛ (0:1): в ходе него несколько игроков обеих команд боролись с соперниками и удерживали их.
Ожидается, что IFAB рассмотрит ситуацию по ходу следующего сезона.
«Мы рассмотрим это в течение следующего сезона, поскольку это стало очень серьезной проблемой. Вопрос поднимался перед нашим последним ежегодным собранием в марте, но было уже слишком поздно, чтобы детально его изучить. Поэтому мы сделаем это сейчас», — приводит The Times слова источника из IFAB.
ESPN подтверждает эту информацию и добавляет, что обсуждения могут начаться осенью.