Матч-центр
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Рубин
1
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Торпедо
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
Мэддисон впервые за год сыграл за «Тоттенхэм» в официальном матче. Хавбек порвал «кресты» на сборах в августе

Джеймс Мэддисон сыграл за «Тоттенхэм» в официальном матче впервые с мая 2025 года.

Полузащитник «шпоры» получил повреждение колена в товарищеском матче с «Ньюкаслом» (1:1) 7 августа. У англичанина была выявлена травма передней крестообразной связки, он перенес операцию. До этого.

29-летний игрок вернулся на поле в матче 36-го тура АПЛ против «Лидса» (1:1). Он заменил Матиса Теля на 85-й минуте.

Прошло уже больше года, а точнее 368 дней, с момента последнего выступления Мэддисона в официальных встречах.

В последний раз он играл в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Буде-Глимт» 8 мая 2025 года.