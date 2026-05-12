Мэддисон впервые за год сыграл за «Тоттенхэм» в официальном матче. Хавбек порвал «кресты» на сборах в августе

Полузащитник «шпоры» получил повреждение колена в товарищеском матче с «Ньюкаслом» (1:1) 7 августа. У англичанина была выявлена травма передней крестообразной связки, он перенес операцию. До этого.
29-летний игрок вернулся на поле в матче 36-го тура АПЛ против «Лидса» (1:1). Он заменил Матиса Теля на 85-й минуте.
Прошло уже больше года, а точнее 368 дней, с момента последнего выступления Мэддисона в официальных встречах.
В последний раз он играл в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Буде-Глимт» 8 мая 2025 года.