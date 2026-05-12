Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Рубин
1
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Торпедо
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
Де Дзерби про 1:1: «Тоттенхэму» нужно улучшить игру, борьба за выживание отличается от борьбы за ЛЧ. Надеемся, «Лидс» сыграет так же хорошо против «Вест Хэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби отреагировал на ничью с «Лидсом» (1:1) в 36-м туре АПЛ.

После этого результата «шпоры» на 2 очка оторвались от «Вест Хэма», идущего 18-м, в зоне вылета. Команда Де Дзерби занимает 17-е место.

"Мы сыграли хорошо, не великолепно, но давление было сильным. Мы не играли спокойно.

Мы хотели победить сразу. В конце концов, я думаю, нам нужно бороться до конца сезона.

«Лидс» сыграл хорошо. Мы надеемся, что они сыграют так же против «Вест Хэма», потому что именно так и нужно.

Мне жаль из-за пенальти, который мы допустили [из-за ошибки Теля], потому что до этого Матис забил отличный гол. Он очень молод, и для меня это не проблема. Я рад его настрою и менталитету.

Мы сыграли не очень хорошо, но борьба за выживание такова, нельзя играть все матчи спокойно. Мы должны улучшить свою игру и изменить привычки, борьба за выживание отличается от борьбы за Лигу чемпионов", — сказал Де Дзерби.