Франк Артига: «Спартак» бился бы за чемпионство, если бы Карседо работал с начала сезона. «Рубин» играл против лучшей команды весеннего отрезка"

В матче 29-го тура Мир РПЛ казанцы уступили «Спартаку» на выезде со счетом 1:2.
"Полагаю, что мы играли против лучшей команды весеннего отрезка. Если бы Карседо работал в команде с начала сезона, они бы бились за чемпионство. У них невероятного качества состав, и они показали значительное обновление с точки зрения методики работы. Все это дает такой великолепный результат.
Чтобы противостоять такой команде, следует быть гораздо активнее, агрессивней и мобильней, чем мы были сегодня. «Спартак» был сильнее, у нас не было большого количества голевых моментов", — сказал Артига.