Черданцев в эфире «Матч ТВ»: «Не будем показывать хамское интервью Медведева. Это ничему не научит молодежь, которая смотрит нас»

Нижегородцы уступили ЦСКА (1:2) в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ. По ходу матча болельщики «Пари НН» показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер».
После матча Медведев отчитал фанатов за баннеры: «Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, — плакаты вывесили они, #####».
В программе «После футбола с Георгием Черданцевым» ведущий и гости студии обсуждали, что форвард «Динамо» Иван Сергеев проявляет большой профессионализм на фоне того, что перестал попадать в стартовый состав.
"Мы зачем здесь собираемся? Чтобы делиться хорошими примерами и не делиться плохими.
Именно поэтому мы не будем показывать послематчевое хамское интервью Медведева, потому что это ничему не научит молодежь, которая смотрит нашу передачу. А профессионализм Сергеева научит. Поэтому мы это показываем. В этом наша просветительская функция", — заявил Черданцев.
«Пускай, #####, дома сидят! За других болеют». Медведев сорвался на фанатов в Нижнем — за плакаты «Наш тренер» со Шпилевским.