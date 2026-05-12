Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Черданцев в эфире «Матч ТВ»: «Не будем показывать хамское интервью Медведева. Это ничему не научит молодежь, которая смотрит нас»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не захотел показывать эмоциональную речь вратаря «Пари НН» Никиты Медведева в эфире.

Источник: Спортс‘’

Нижегородцы уступили ЦСКА (1:2) в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ. По ходу матча болельщики «Пари НН» показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер».

После матча Медведев отчитал фанатов за баннеры: «Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, — плакаты вывесили они, #####».

В программе «После футбола с Георгием Черданцевым» ведущий и гости студии обсуждали, что форвард «Динамо» Иван Сергеев проявляет большой профессионализм на фоне того, что перестал попадать в стартовый состав.

"Мы зачем здесь собираемся? Чтобы делиться хорошими примерами и не делиться плохими.

Именно поэтому мы не будем показывать послематчевое хамское интервью Медведева, потому что это ничему не научит молодежь, которая смотрит нашу передачу. А профессионализм Сергеева научит. Поэтому мы это показываем. В этом наша просветительская функция", — заявил Черданцев.

«Пускай, #####, дома сидят! За других болеют». Медведев сорвался на фанатов в Нижнем — за плакаты «Наш тренер» со Шпилевским.