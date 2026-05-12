Сергеев о поздравлении «Зенита» с днем рождения: «Я там отыграл три года, большое спасибо»

Петербургский клуб поздравил бывшего футболиста команды после того, как он забил победный гол в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:1): «С праздником, Ваня!».
— «Зенит» поздравил тебя после гола «Краснодару».
— Приятно. Но я не видел этого поста еще. В команде поздравили — это главное.
Приятно, что поздравили близкие и родственники, остальное не видел. Я еще не брал телефон.
Самое важное — с утра позвонили родные и близкие. Спасибо большое, что показал [поздравление «Зенита»]. Я там отыграл три года, большое спасибо, — сказал Иван Сергеев.