Андрей Талалаев: «Не согласен, что уровень РПЛ упал. Уровень топовых команд упал, просел уровень звезд. Но средний уровень вырос»

— Что бы вы посоветовали, порекомендовали юным футболистам до 17 лет? Чтобы совмещать и футбол, и хорошо учиться, учитывая, что вы закончили с серебряной медалью школу.
— Найти друзей журналистов.
Самодисциплина и самоорганизация. Еще Борис Петрович Игнатьев научил вести дневник. Он сказал записывать туда свои ощущения после каждого удачного или неудачного матча. Чтобы менять что‑то. Я придерживаюсь этого, веду дневники.
Мое пожелание футболистам всегда одинаковое — тупой карандаш лучше острой памяти. И трудолюбие — тоже талант.
Не согласен категорически, что упал уровень РПЛ. Упал уровень топовых команд, так как просел уровень звезд. Но средний уровень вырос.
Молодые яркие игроки растут в этой среде. Кисляк, Батраков, Беликов, Глебов, Макс Петров… Фамилий масса. Эти игроки смогут стать звездами.
У нас достаточно своих игроков, которые могут конкурировать с крутыми футболистами. Достаточно конкурентоспособных футболистов для игры на самом высоком уровне, — сказал Андрей Талалаев.