Орлов про Андрея Мостового: «Говорят, что действительно может покинуть “Зенит”. Ему нужно что-то поменять в себе, часто выглядит довольным, самоуспокоенным»

Полузащитник Зенита вышел на замену на 66-й минуте в матче Мир РПЛ против «Сочи» (2:1).
«Про Мостового говорят, что он действительно может покинуть “Зенит” летом. Посмотрим.
Андрей вышел на замену с горящими глазами, но, опять же… Все упирается в мастерство. Дважды мог забить, однако своими шансами не воспользовался.
Мне кажется, ему нужно что-то поменять в себе. Андрей часто выглядит слишком довольным, самоуспокоенным, что ли.
А для того, чтобы выйти на другой уровень, надо прежде всего поставить себе более высокую планку", — сказал Геннадий Орлов.
Андрей Мостовой: «Хочу опровергнуть, что у меня проблемы с дисциплиной, что нетрезвый прихожу на тренировки. Ничего такого не было ни разу замечено. Непонятно, откуда идут эти слухи».