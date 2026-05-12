Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
Наполи
2
:
Болонья
3
Динамо
2
:
Краснодар
1
Спартак
2
:
Рубин
1
Шинник
1
:
Торпедо
1
Губерниев об РПЛ: «Зенит» уже на 90% чемпион, два очка разницы, оставим 10% «Ростову». За «Краснодар» обидно, но «Динамо» сыграло хорошо"

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил исход матча Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (2:1).

«Зенит» опережает «быков» на два очка перед последним туром чемпионата.

«Динамо» — молодцы, Лунев и Сергеев — красавцы, а «Краснодару» надо реализовывать свои моменты.

Думаю, «Зенит» уже на 90% чемпион, потому что два очка разницы. Оставим все же десять процентов «Ростову». Обидно, что у нас теперь нет золотых матчей. Как же было бы красиво!

За «Краснодар» обидно, но «Динамо» хорошо сыграло. Тюкавин и Сергеев молодцы, вратарь прекрасно сыграл", — сказал Дмитрий Губерниев.

Как и почему «Краснодар» отдал 1-е место. Хотя заслуживал победы.