Представители «ПСЖ» прилетят за Батраковым, «Зенит» берет лидера «Балтики». Трансферные слухи дня

Что в России
Агент Педро обсуждал с «Зенитом» переход бразильца в Европу или Саудовскую Аравию
Полузащитник «Зенита» Педро может покинуть петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает «СЭ», агент Педро встречался с руководством «Зенита» по поводу возможного перехода бразильца в клуб из Европы или Саудовской Аравии. Сам футболист хочет попробовать силы в Старом Свете, а представители Педро настаивают на переезде игрока на Ближний Восток.
Отмечается, что «Зенит» готов отпустить своего полузащитника минимум за 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 20-летний Педро провел за «Зенит» 35 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 17 миллионов евро.
«ПСЖ» прилетает на переговоры по Батракову
Футбольный агент Владимир Кузьмичев высказался о переговорах по переходу своего клиента, полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, во французский «Пари Сен-Жермен».
Ранее появилась информация, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по трансферу Батракова после финала Лиги чемпионов.
— Была новость, что Луиш Кампуш скоро прилетит в Москву на переговоры по Батракову. Это правда?
— У меня есть информация, что или он, или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут в первую очередь с клубом, — заявил Кузьмичев в интервью «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 миллионов евро.
Спортивный директор «Локомотива» Ульянов о будущем Галактионова: «У нас никто ни в чем не может быть уверен»
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос по поводу будущего главного тренера команды Михаила Галактионова. Ранее сообщалось, что этим летом специалист может продолжить карьеру в ЦСКА. Сумму отступных в контракте Галактионова составляет 60 миллионов рублей, его контракт рассчитан до конца 2028 года.
— Обращался ли кто-то в «Локомотив» по поводу выкупа контракта Михаила Галактионова?
— Ну такие вопросы-то. Я-то при чем? Михаил Михайлович сам и ответил, и клуб ответил.
— У вас нет опасений, что он покинет клуб?
— У него контракт три года еще.
— Я конкретизирую: вы уверены, что Михайл Михайлович останется тренером на следующий год?
— Ну, у нас никто не может быть уверен ни в чем.
— Он не вам говорил, что хочет уйти?
— Как из «Локомотива» можно хотеть уйти? — сказал Ульянов телеграм-каналу «Футбольный Биги».
«Зенит» заплатит «Балтике» за Андраде 3,2 миллиона евро
Центральный защитник «Балтики» Кевин Андраде продолжит карьеру в «Зените».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, трансфер буде оформлен в ближайшие дни и обойдется санкт-петербургскому клубу в 3,2 миллиона евро.
На 26-летнего футболиста также претендовал «Локомотив» и был готов заплатить больше сине-бело-голубых (350 миллионов рублей, что примерно равно 4 миллиона евро по текущему курсу), но в отличие от «Зенита» — частями. Кроме того, переходить в московский клуб не захотел сам колумбиец.
В сезоне-2025/26 Андраде провел за «Балтику» 32 матча, забил 1 гол и заработал 11 желтых и 2 красных карточки. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
Что в Европе
Флик и «Барселона» полностью согласовали продление контракта
«Барселона» и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик полностью договорились о продлении контракта.
Как сообщает известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, агент 61-летнего немца Пини Захави и спортивный директор каталонцев Деку уже подписали соглашение о заключении договора.
Новый контракт будет рассчитан до лета 2028 года. В сделку также включена опция продления сотрудничества до 2029-го.
Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшее время.
Флик тренирует «Барселону» с 2024 года. Он дважды выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании и один раз Кубок страны.
Агент Джикии: «Если тренер “Антальяспора” останется тот же, постараемся найти другую команду»
Футбольный агент Владимир Кузьмичев прокомментировал будущее своего клиента, российского защитника турецкого «Антальяспора» Георгия Джикии.
— Вадим Шпинев буквально сейчас дал прочитать сообщение от Георгия. Если тренер в «Антальяспоре» останется тот же, скорее всего мы постараемся найти другую команду. Мы будем рассматривать все варианты.
— С тренером не сложились отношения?
— Нет. Просто тренер видит других ребят. Мы видим, что Георгий практически не получает игрового времени в конце чемпионата.
— Джикия соскучился по России?
— Георгий при первой возможности, когда есть два-три дня выходных, всегда прилетает в Россию, — заявил агент в интервью «Чемпионату».
В нынешнем сезоне 32-летний Георгий Джикия провел за «Антальяспор» 17 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.