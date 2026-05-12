20:00
Сельта
:
Леванте
П1
1.82
X
3.91
П2
4.35
Футбол. Испания
21:00
Бетис
:
Эльче
П1
1.61
X
4.39
П2
5.38
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2

Представители «ПСЖ» прилетят за Батраковым, «Зенит» берет лидера «Балтики». Трансферные слухи дня

Много свежего!

Источник: fclm.ru

Что в России

Агент Педро обсуждал с «Зенитом» переход бразильца в Европу или Саудовскую Аравию

Источник: ФК "Зенит"

Полузащитник «Зенита» Педро может покинуть петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает «СЭ», агент Педро встречался с руководством «Зенита» по поводу возможного перехода бразильца в клуб из Европы или Саудовской Аравии. Сам футболист хочет попробовать силы в Старом Свете, а представители Педро настаивают на переезде игрока на Ближний Восток.

Отмечается, что «Зенит» готов отпустить своего полузащитника минимум за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Педро провел за «Зенит» 35 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 17 миллионов евро.

«ПСЖ» прилетает на переговоры по Батракову

Источник: ФК "Локомотив"

Футбольный агент Владимир Кузьмичев высказался о переговорах по переходу своего клиента, полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, во французский «Пари Сен-Жермен».

Ранее появилась информация, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по трансферу Батракова после финала Лиги чемпионов.

— Была новость, что Луиш Кампуш скоро прилетит в Москву на переговоры по Батракову. Это правда?

— У меня есть информация, что или он, или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут в первую очередь с клубом, — заявил Кузьмичев в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 миллионов евро.

Спортивный директор «Локомотива» Ульянов о будущем Галактионова: «У нас никто ни в чем не может быть уверен»

Источник: Спорт-Экспресс

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос по поводу будущего главного тренера команды Михаила Галактионова. Ранее сообщалось, что этим летом специалист может продолжить карьеру в ЦСКА. Сумму отступных в контракте Галактионова составляет 60 миллионов рублей, его контракт рассчитан до конца 2028 года.

— Обращался ли кто-то в «Локомотив» по поводу выкупа контракта Михаила Галактионова?

— Ну такие вопросы-то. Я-то при чем? Михаил Михайлович сам и ответил, и клуб ответил.

— У вас нет опасений, что он покинет клуб?

— У него контракт три года еще.

— Я конкретизирую: вы уверены, что Михайл Михайлович останется тренером на следующий год?

— Ну, у нас никто не может быть уверен ни в чем.

— Он не вам говорил, что хочет уйти?

— Как из «Локомотива» можно хотеть уйти? — сказал Ульянов телеграм-каналу «Футбольный Биги».

«Зенит» заплатит «Балтике» за Андраде 3,2 миллиона евро

Источник: РИА "Новости"

Центральный защитник «Балтики» Кевин Андраде продолжит карьеру в «Зените».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, трансфер буде оформлен в ближайшие дни и обойдется санкт-петербургскому клубу в 3,2 миллиона евро.

На 26-летнего футболиста также претендовал «Локомотив» и был готов заплатить больше сине-бело-голубых (350 миллионов рублей, что примерно равно 4 миллиона евро по текущему курсу), но в отличие от «Зенита» — частями. Кроме того, переходить в московский клуб не захотел сам колумбиец.

В сезоне-2025/26 Андраде провел за «Балтику» 32 матча, забил 1 гол и заработал 11 желтых и 2 красных карточки. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Что в Европе

Флик и «Барселона» полностью согласовали продление контракта

Источник: Reuters

«Барселона» и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик полностью договорились о продлении контракта.

Как сообщает известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, агент 61-летнего немца Пини Захави и спортивный директор каталонцев Деку уже подписали соглашение о заключении договора.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2028 года. В сделку также включена опция продления сотрудничества до 2029-го.

Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшее время.

Флик тренирует «Барселону» с 2024 года. Он дважды выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании и один раз Кубок страны.

Агент Джикии: «Если тренер “Антальяспора” останется тот же, постараемся найти другую команду»

Источник: ФК "Антальяспор"

Футбольный агент Владимир Кузьмичев прокомментировал будущее своего клиента, российского защитника турецкого «Антальяспора» Георгия Джикии.

— Вадим Шпинев буквально сейчас дал прочитать сообщение от Георгия. Если тренер в «Антальяспоре» останется тот же, скорее всего мы постараемся найти другую команду. Мы будем рассматривать все варианты.

— С тренером не сложились отношения?

— Нет. Просто тренер видит других ребят. Мы видим, что Георгий практически не получает игрового времени в конце чемпионата.

— Джикия соскучился по России?

— Георгий при первой возможности, когда есть два-три дня выходных, всегда прилетает в Россию, — заявил агент в интервью «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 32-летний Георгий Джикия провел за «Антальяспор» 17 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.

