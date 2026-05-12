Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро

Сообщается, что 30-летний форвард испытывает определенное недовольство. У него хорошие отношения с главным тренером Нико Ковачем, но он недоволен стилем игры команды.
Сумма отступных в размере 50 миллионов евро, применимая к семи клубам, значительно снизилась. «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» могут активировать опцию выкупа.
Футболистом также интересуются «Милан», «Тоттенхэм» и «Фенербахче». На данный момент ни один из клубов не обращался к «Боруссии».
В этом сезоне Гирасси забил 16 голов в 32 матчах Бундеслиги.