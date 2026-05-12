Энцо Мареска: «Итальянскому футболу нужны культурные изменения. Дело в смелости дать молодым играть. Многие страны работают лучше, чем мы. Почему бы не понять это?»

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями на предмет проблем в итальянском футболе на фоне выхода сборной на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Когда что-то не работает, всегда есть несколько причин. Нам нужны культурные изменения.

Не думаю, что у нас нет молодых игроков. Дело в смелости дать им играть. Молодые игроки совершают ошибки так же, как и более опытные футболисты. Я хорошо ладил с молодыми игроками. Все мы совершаем ошибки.

Лига чемпионов показывает, в каком направлении мы движемся. «ПСЖ» это доказывает. В прошлом сезоне они выиграли, в этом — они в финале. Мы можем чему-то у них научиться.

Думаю, мы сами себя защищаем. Если «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов и вышел в финал в этом сезоне, то это значит, что они делают что-то хорошее.

Зачем критиковать матч против «Баварии» и говорить, что они плохо защищались? Мы можем многому научиться у других стран, но мы горды и нам трудно учиться у других.

Мы гордая страна, которая защищает себя. Многие страны работают лучше, чем мы. Почему бы не понять это?

Мы всегда склонны говорить, что то, что мы делаем, работает, и нет необходимости что-либо менять", — сказал Энцо Мареска.