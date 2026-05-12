Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Сельта
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.89
П2
4.32
Футбол. Испания
21:00
Бетис
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.37
П2
5.26
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2

Жозе Моуринью: «С 18 мая смогу ответить на вопрос о будущем. Последняя неделя чемпионата — не время для размышлений о будущем. Хочу быть изолированным на рабочем месте»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью после матча чемпионата Португалии против «Браги» (2:2) рассказал, когда сможет дать ответ касательно своего будущего.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Реал».

— 1 марта вы заявили, что хотите остаться. После всего, что произошло, подпишете ли вы контракт сейчас?

— Нет.

Потому что 1 марта — это 1 марта, и потому что последняя неделя чемпионата — это не время для размышлений о будущем, о контрактах, а время для размышлений о нашей миссии, которая заключается в том, чтобы совершить чудо. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду под чудом.

С того момента, как мы вступили в эту финальную фазу, я решил, что не хочу никого слушать, что хочу быть изолированным на своем рабочем месте.

У нас еще есть игра против «Эшторила». И с понедельника я смогу ответить на вопрос о своем будущем как тренера и будущем «Бенфики», — сказал Жозе Моуринью.

На данный момент «Бенфика» идет 3-й в таблице чемпионата Португалии и не проходит в квалификационный этап Лиги чемпионов, который дает 2-е место. На нем находится «Спортинг», имеющий перед последним туром преимущество в два очка.