Андрей Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но это не пример номер один. Алонсо ближе, хочу общаться с Фабрегасом. Де Дзерби переоценен. Идея должна подтверждаться трофеями»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос касательно публичных выступлений.

Источник: Спортс‘’

— Каждое ваше публичное выступление разбирают. Нередко указывают, что ваш образ похож на Жозе Моуринью. Вы перенимали какие-то методы у него?

— Чтобы не нарушать рамки, нужно понять, какие выставляются. Я сторонник того, чтобы и журналисты, и я были интересны людям — чтобы не читать воду и муку. Зачастую журналисты передают свои идеи, не согласовывая со мной.

Простой пример — кепка (с надписью «Чемпионы» — Спортс«“). В этой кепке хожу уже год, провел в ней все сборы.

На матч с «Зенитом» я понимал, что ее можно надеть, а можно этого не делать. Но идеи кого-то обидеть, провести игры ума у меня не было.

Например, мы с вами стоим под софитами сейчас, я с ними работаю часто — и в студии, и на послематчевых интервью. Идет раздражение сетчатки. Мы играем матч в ясную погоду днем — я вынужден надевать очки.

В студии, когда мы работали по чемпионату Европы, на 3−4-й день от софитов начинает воспаляться сетчатка — ты надеваешь солнцезащитные очки, а все начинают… Это мысли журналистов, вы спросите у меня.

— Поэтому и спрашиваю.

— Никаких пародий. Конечно, я смотрю за творчеством Моуринью, но сегодня это не мой пример номер один.

Мне ближе Хаби Алонсо, немецкие команды. Например, ездил к Фабрегасу, хочу общаться с ним. Раньше у меня была идея-фикс с Анчелотти, потом Гасперини. Сейчас нужно идти к творчеству.

Современный футбол — мобильный, с прессингом, агрессивный. И я хочу определять зоны, где мы будем отбирать мяч, а где — атаковать. И именно мы, а не соперник.

Хочу, чтобы мой футбол стал интереснее, чтобы больше людей становились поклонниками «Балтики» сегодня. Стремлюсь к этому развитию.

Например, есть пример Де Дзерби — он переоценен, создан ажиотаж. Любая идея должна подтверждаться трофеями.

И поэтому я говорю, что признание лучшим тренером по версии ТАСС — это аванс. «Балтика» должна подтвердить это. Я могу делать многое, но результата должна достичь команда, — сказал Андрей Талалаев.

