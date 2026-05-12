Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»

10 мая «Барселона» в класико обыграла «Реал» (2:0) и стала чемпионом Ла Лиги в этом сезоне.
По ходу игры у Гави и Винисиуса возникла стычка.
Как показали кадры программы «El Día Después» на телеканале Movistar, Гави напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». На что бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов. У меня есть Лига чемпионов».
«Я спокоен, я спокоен», — добавил вингер. На что Гави ответил: «Просто играй и заткнись».
Гави о стычке с Винисиусом: «Я сказал ему заткнуться, он эмоциональный игрок, как и я. Вне поля я совершенно другой человек, даже если так не кажется».