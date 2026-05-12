Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Сельта
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.86
П2
4.28
Футбол. Испания
21:00
Бетис
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.43
Футбол. Испания
22:30
Осасуна
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.65
П2
2.71
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

Каземиро об игре против Месси: «Стараюсь не говорить лишнего, делаю подкат и извиняюсь — не хочу его злить. Я видел, как он в одиночку выигрывал три очка для “Барсы”, его не останов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро поделился впечатлениями об игре против Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

«Против Месси… Клянусь, каждый раз я стараюсь не говорить лишнего, не играть слишком грубо, потому что [не хочу] его злить. С ним хочется вести себя дружелюбно: “Привет”, — “О, привет”. Я делаю подкат против него, но тут же извиняюсь, потому что это невозможно. Мне нужна помощь. Остановить Месси просто невозможно.

Я видел, как «Барселона» играла не лучшим образом, и Месси выигрывал им три очка. Я помню одну игру «Севильи» против «Барселоны». Месси был на скамейке запасных — 0:0, оставалось 18 минут… Вышел Месси, и [счет стал] 2:0, он выиграл в одиночку. Он потрясающий", — сказал Каземиро в подкасте Рио Фердинанда.