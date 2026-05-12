Каземиро об игре против Месси: «Стараюсь не говорить лишнего, делаю подкат и извиняюсь — не хочу его злить. Я видел, как он в одиночку выигрывал три очка для “Барсы”, его не останов

«Против Месси… Клянусь, каждый раз я стараюсь не говорить лишнего, не играть слишком грубо, потому что [не хочу] его злить. С ним хочется вести себя дружелюбно: “Привет”, — “О, привет”. Я делаю подкат против него, но тут же извиняюсь, потому что это невозможно. Мне нужна помощь. Остановить Месси просто невозможно.
Я видел, как «Барселона» играла не лучшим образом, и Месси выигрывал им три очка. Я помню одну игру «Севильи» против «Барселоны». Месси был на скамейке запасных — 0:0, оставалось 18 минут… Вышел Месси, и [счет стал] 2:0, он выиграл в одиночку. Он потрясающий", — сказал Каземиро в подкасте Рио Фердинанда.