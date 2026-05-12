Валерий Карпин: «Пеле, Марадона и Месси — их единицы. Таких как Роналду в каждой эпохе по два-три, Криштиану — не Месси, Лионель талантливее»

"Месси — единственный за 100 лет, ну, условно, за 50 лет. Был Марадона до него, до этого был Пеле. Были великие игроки, были величайшие игроки, но таких как Месси, Пеле, Марадона [больше не было]. Вот их трое за 100 лет. Ну не за 100, меньше.
Такие как Роналду были и в других эпохах. Зидан, не знаю, Беккенбауэр. Были великие игроки. Пеле, Марадона и Месси — вот таких вообще единицы. Таких как Роналду можно найти в каждой эпохе два-три, четыре.
Можно сравнивать, кому-то нравится больше [один], кому-то [другой], но хотя бы они сравнимы. Сравниться с Марадоной на тот момент — таких не было. Таких как Месси… Его сравнивают с Роналду, все сравнивают. Мое мнение: Роналду — это не Месси. Месси выше, потому что он талантливее. Так получилось.
Отдать должное Роналду, конечно, надо, мы их сравниваем благодаря трудолюбию [Криштиану]. И это заслуживает большего уважения, чем то, что мне дал бог", — сказал Карпин в интервью Надежде Стрелец.