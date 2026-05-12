Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Сельта
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.82
П2
4.10
Футбол. Испания
21:00
Бетис
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.41
П2
5.34
Футбол. Испания
22:30
Осасуна
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

Валерий Карпин: «Пеле, Марадона и Месси — их единицы. Таких как Роналду в каждой эпохе по два-три, Криштиану — не Месси, Лионель талантливее»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

"Месси — единственный за 100 лет, ну, условно, за 50 лет. Был Марадона до него, до этого был Пеле. Были великие игроки, были величайшие игроки, но таких как Месси, Пеле, Марадона [больше не было]. Вот их трое за 100 лет. Ну не за 100, меньше.

Такие как Роналду были и в других эпохах. Зидан, не знаю, Беккенбауэр. Были великие игроки. Пеле, Марадона и Месси — вот таких вообще единицы. Таких как Роналду можно найти в каждой эпохе два-три, четыре.

Можно сравнивать, кому-то нравится больше [один], кому-то [другой], но хотя бы они сравнимы. Сравниться с Марадоной на тот момент — таких не было. Таких как Месси… Его сравнивают с Роналду, все сравнивают. Мое мнение: Роналду — это не Месси. Месси выше, потому что он талантливее. Так получилось.

Отдать должное Роналду, конечно, надо, мы их сравниваем благодаря трудолюбию [Криштиану]. И это заслуживает большего уважения, чем то, что мне дал бог", — сказал Карпин в интервью Надежде Стрелец.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше