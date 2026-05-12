Валерий Карпин: «Как думаете, Роналду может позволить себе выпить вина? Может, выпивал. И я с ним. Да, выпивал вина — и, возможно, не только вина»

— Он дал нам всем ощущение, что в жизни все возможно. Поражений в его парадигме не существовало. Он не тусовщик…
— Неправда.
— Ну, вам виднее. Может быть, когда-то было дело, но сейчас…
— Когда он был в «Реал Мадрид». Неправда. Все было, бывало.
— А это правда, что ваш тренер испанский, по-моему, предлагал вам даже как-то вместе выпить?
— Ну, это не совсем так.
— Легенда гласит, что…
— Легенды, да, обрастают, становятся более легендарными. Вы вот как думаете, Роналду может позволить себе выпить вина?
— Думаю, он — нет.
— Да? Может. Выпивал. И я с ним. Да, выпивал вина. И, возможно, не только вина.
То, что он следит за всем, за питанием своим, — да, но даже у людей, сидящих на жесткой диете, есть разгрузочные дни, — сказал главный тренер сборной России.