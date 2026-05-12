Карпин о том, что Дзюба никогда не был его любимчиком: «Немножко утрированно. Не пишут, что он сыграл при мне в “Спартаке” больше всех матчей»

— В СМИ пишут, что Дзюба никогда не был вашим любимчиком.
— Немножко утрированно, естественно. Что значит «любимчиком»?
Ни один тренер или руководитель себе не враг. Если у вас есть хороший, классный оператор, лучше, чем другой, вы его оставите, а не лучшего, наверное, уберете. То же самое происходит в футболе: тренер — это руководитель, который выбирает 11 футболистов на матч. Если из 22 футболистов ты выбрал 11, значит, эти 11, которые сегодня не играют, не любимчики? Эти любимчики, а эти нет? Ну бред же.
«Дзюба у Карпина не любимчик». Об этом пишут. Не пишут про другое: что Дзюба сыграл при мне в «Спартаке» больше всех матчей, — сказал главный тренер сборной России.
Артем Дзюба: «Я с Карпиным в хороших отношениях, тьфу‑тьфу. Мы оба повзрослели уже. Я в том состоянии, когда не хочу ни с кем ругаться».