Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.28
П2
2.76
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.54
П2
3.85
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.60
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Леванте
3
П1
X
П2

Павлюченко: «Меня обижало прозвище “Спящий гигант” — неприятно как-то»

Легенда московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал, как относится к своему прозвищу «Спящий гигант».

Источник: Getty Images

Павлюченко прозвал «Спящим гигантом» бывший главный тренер сборной России нидерландец Гус Хиддинк.

— Какое отношение у тебя к этому прозвищу?

— Плохое, очень плохое. Когда Гус называл, я относился нормально, спокойно. Но когда болельщики, даже друзья — как-то обижало меня. Мне не нравится это прозвище — «Спящий гигант». Неприятно как-то. Спящий… Почему «спящий»? Как Гус объяснил: я на одну игру просыпаюсь, потом две-три игры меня нет, я «сплю». Потом опять просыпаюсь, — заявил Павлюченко в интервью «Шоу 100% Мяса Спартак».

44-летний Роман Павлюченко выступал за «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив» и ряд других клубов. Сейчас он является тренером нападающих в московской «Родине-2».