Шнякин не думает, что «Зенит» упустит чемпионство: «Если бы “Ростову” нужно было выигрывать во что бы то ни стало, я бы еще поверил в шансы на возможную сенсацию, а сейча

После 29 проведенных туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 65 очков и опережая «Краснодар» на 2 балла. В последнем туре сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом», а «быки» — с «Оренбургом».
— «Зенит» не упустит чемпионство?
— В это совсем сложно поверить, тем более «Краснодару» для чемпионства нужна победа над «Оренбургом» и поражение «Зенита». В нашем чемпионате бывало всякое, но последние сезоны показывают, что в последних турах добиваются результата те, кому это нужнее. У «Зенита» игровой ресурс выше, класс футболистов и их качества превосходят ростовчан, и мотивация с понятными очертаниями.
По весне «Зенит» прибавил во многих элементах игры, есть ясная основная обойма игроков. Несколько удивляет, что Джон Джон не вышел на замену в матче с «Сочи». Я наблюдал за ним, он был обескуражен, но мы понимаем, что такие люди, как Александр Ерохин, в самый ответственный и стрессовый момент нужнее.
Сомнений по матчу с «Ростовом» у меня нет, хотя однажды ростовчане устроили триллер‑матч с «Зенитом», когда дело касалось чемпионства. Наверное, единственное, на что можно полагаться, это на раскованность. Хотя сила «Ростова» — в умении высасывать из соперника его силы и футбол, навязывать свою атлетичную вертикальную игру. Если бы «Ростов» приперло, во что бы то ни стало нужно было выигрывать, я бы еще поверил в шансы на возможную сенсацию, а сейчас — нет.
— Лидеру чемпионата надо с первых минут подавить «Ростов» атакой и забить пару мячей?
— Не знаю, получится ли шквал атак. Да, у «Зенита» были классные матчи с ЦСКА и «Динамо». А такие соперники, как «Ростов», неудобны сине‑бело‑голубым, — сказал Шнякин.