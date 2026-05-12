Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.65
П2
1.56
Футбол. Испания
13.05
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.30
П2
2.77
Футбол. Испания
13.05
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.53
П2
3.90
Футбол. Франция
13.05
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.60
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Леванте
3
П1
X
П2

Себальос добился опровержения публикации о том, что он сливал информацию из раздевалки «Реала». Estadio Deportivo «сожалеет о возможном ущербе имиджу и репутации» игрока

Estadio Deportivo пришлось опровергнуть свой же «инсайд» насчет Дани Себальоса.

Сегодня на сайте появился материал, в котором сообщалось, что испанский полузащитник в подробностях рассказал людям за пределами «Реала» о конфликте Орельена Тчуамени с Федерико Вальверде. Также было написано, что Альваро Арбелоа подозревает Себальоса в сливе информации из раздевалки сотрудникам СМИ.

Спустя несколько часов на Estadio Deportivo вышло опровержение.

«Не соответствует действительности информация о том, что игрок выступал в роли “крота”, “стукача” или распространителя внутренней информации из раздевалки “Реал Мадрид”, а также о том, что он передавал третьим лицам сведения о якобы имевшем место конфликте между партнерами по команде.

Estadio Deportivo опровергает указанную информацию и сожалеет о возможном ущербе, который мог быть нанесен чести, имиджу и профессиональной репутации футболиста", — сказано в заметке.