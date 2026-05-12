Себальос добился опровержения публикации о том, что он сливал информацию из раздевалки «Реала». Estadio Deportivo «сожалеет о возможном ущербе имиджу и репутации» игрока

Сегодня на сайте появился материал, в котором сообщалось, что испанский полузащитник в подробностях рассказал людям за пределами «Реала» о конфликте Орельена Тчуамени с Федерико Вальверде. Также было написано, что Альваро Арбелоа подозревает Себальоса в сливе информации из раздевалки сотрудникам СМИ.
Спустя несколько часов на Estadio Deportivo вышло опровержение.
«Не соответствует действительности информация о том, что игрок выступал в роли “крота”, “стукача” или распространителя внутренней информации из раздевалки “Реал Мадрид”, а также о том, что он передавал третьим лицам сведения о якобы имевшем место конфликте между партнерами по команде.
Estadio Deportivo опровергает указанную информацию и сожалеет о возможном ущербе, который мог быть нанесен чести, имиджу и профессиональной репутации футболиста", — сказано в заметке.