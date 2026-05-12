Перес о слухах про его болезни: «Один друг сказал, что знает место в Китае, которое лучше всего подходит для лечения заболеваний в терминальной стадии. Я ответил: “Да иди ты…”

"Я не был у врача. Пусть любой онколог в Мадриде или в любой другой точке мира, который якобы лечил меня, скажет об этом.
Мне звонили друзья, которые думали, что я неизлечимо болен. Я собираюсь покончить со всеми плохими парнями. Я не собираюсь останавливаться, не сомневайтесь в этом.
Спекулировать на этих болезнях, мол, я не могу выйти на улицу, потому что не могу ходить… Один друг сказал мне, что знает место в Китае, которое лучше всего подходит для лечения заболеваний в терминальной стадии. А я ответил ему: «Слушай, да иди ты…».
Я уже достиг определенного возраста, у меня есть компания. В прошлом году мы выросли на 65%", — сказал Перес.
Перес опроверг, что у него неизлечимая стадия рака: «Мое здоровье в полном порядке, я остаюсь президентом “Реала” и своей компании. Ситуацией в клубе пользуются, чтобы нападать на меня лично».