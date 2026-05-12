40-летний Нойер может поехать на ЧМ-2026 — есть все больше признаков, что в сборной эта тема активно обсуждается (Kicker)

Голкипер «Баварии» ушел из сборной в 2024 году, но, по данным Kicker, появляется все больше признаков того, что в национальной команде тема его приглашения обсуждается гораздо более активно, чем показывает главный тренер Юлиан Нагельсманн.
При этом сам Нойер рассмотрит возможность возвращения в том случае, если получит от Нагельсманна четкий сигнал, что на него рассчитывают.
В этом сезоне Мануэль провел 21 матч в Бундеслиге и пропустил 19 мячей. Подробно со статистикой 40-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.