CTA о падении Беллингема в штрафной «Барсы»: «Действие Гарсии было выполнено в рамках естественной динамики его движения. Невмешательство ВАР соответствует протоколу»

На 54-й минуте игры полузащитник мадридской команды Джуд Беллингем упал в штрафной площади каталонцев после удара локтем со стороны Эрика Гарсии. Англичанин получил рассечение на губой. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не усмотрел нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод.
"Контакты в таких эпизодах должны оцениваться на основе их силы, умышленности и последствий. С точки зрения CTA, это действие было выполнено в рамках естественной динамики движения защищающегося игрока, который, двигаясь, в конечном итоге коснулся лица соперника своей рукой.
Мы считаем, что решение, принятое в поле, могло быть оставлено в силе. Таким образом, мы столкнулись с ситуацией, которая полностью открыта для трактовок, и, согласно философии ВАР, мы никоим образом не имеем дело с явной ошибкой. Таким образом, невмешательство [видеоассистентов] соответствует протоколу", — заявили в CTA.
ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса — цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно».