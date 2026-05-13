Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.28
П2
2.76
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.53
П2
3.85
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.60
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Леванте
3
П1
X
П2

CTA о падении Беллингема в штрафной «Барсы»: «Действие Гарсии было выполнено в рамках естественной динамики его движения. Невмешательство ВАР соответствует протоколу»

В техническом комитете судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) прокомментировали спорный эпизод в матче «Барселоны» и «Реала» в 35-м туре Ла Лиги (2:0).

На 54-й минуте игры полузащитник мадридской команды Джуд Беллингем упал в штрафной площади каталонцев после удара локтем со стороны Эрика Гарсии. Англичанин получил рассечение на губой. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не усмотрел нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод.

"Контакты в таких эпизодах должны оцениваться на основе их силы, умышленности и последствий. С точки зрения CTA, это действие было выполнено в рамках естественной динамики движения защищающегося игрока, который, двигаясь, в конечном итоге коснулся лица соперника своей рукой.

Мы считаем, что решение, принятое в поле, могло быть оставлено в силе. Таким образом, мы столкнулись с ситуацией, которая полностью открыта для трактовок, и, согласно философии ВАР, мы никоим образом не имеем дело с явной ошибкой. Таким образом, невмешательство [видеоассистентов] соответствует протоколу", — заявили в CTA.

ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса — цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно».