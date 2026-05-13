Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.28
П2
2.76
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.54
П2
3.85
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.60
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Леванте
3
П1
X
П2

Карпин о брани в перерыве игры с Никарагуа: «Если надо добавить огня, мат вставить — в чем проблема? У нас выходят сериалы запиканные на федеральных каналах. Но я против персональных оскорблений&raq

Валерий Карпин объяснил использование мата в обращениях к футболистам.

— Вы, как воспитанник Олега Романцева, его методику применяете или вам все-таки более жесткий подход свойственен?

— Что значит жестко общаться?

— Вот сейчас на YouTube есть видео, как вы после матча с Никарагуа…

— Разговариваю с матом, да.

— Что касается Романцева, его видео мы не видим на YouTube.

— Вот именно. В то время не было видео, в то время в раздевалку никто не мог зайти в принципе.

Мы за открытость, мы сборная. Мы приходим на интервью, открываем раздевалку, снимают люди в раздевалке, выкладывают. Об этом раньше даже подумать нельзя было. Романцев не пускал никого в раздевалку. Были футболисты и тренеры — все. Ну, понятно, доктор, массажист… Все!

Сейчас в раздевалку заходит много людей с камерами, снимают. Окей, хорошо, мы за открытость, мы даем контент, как сейчас говорят, чтобы это было открыто, это прикольно. Таких видео, как было с Никарагуа, вы штук 10 еще найдете из раздевалок, и там так же запикано.

— Я даже незапиканную версию видела.

— Хорошо, даже незапиканная. И что? Вот это ханжество…

Сейчас я смотрю сериал «Золотое дно». Там, как только идет диалог про бизнес, не про любовь, там запикано. Тогда в чем проблема? Я вот этого понять не могу. Тогда в чем проблема, если у нас выходят сериалы, фильмы запиканные на федеральных каналах?

— Мне попалось видео, как Фергюсон в раздевалке повышает голос, кричит.

— У них просто нет такого количества мата, как у нас. Его можно произносить везде. И такого разнообразия матов нет ни в одном другом языке мира. Поэтому мы можем при желании говорить, разговаривать матом. Не вставлять матные слова, а разговаривать на нем, на мате. На других языках, я думаю, это невозможно.

Когда есть какая-то ситуация и [надо] добавить огня, так скажем, какой-то речи, мат вставить — в чем проблема? Эта речь с Никарагуа — там нет оскорблений персональных.

Кому-то, видимо, надо было, чтобы это был триггер. Я против персональных оскорблений, и этого нет никогда у меня, — сказал главный тренер сборной России.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше