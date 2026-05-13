Директор «Родины»: «Переговоров с Дзюбой не было. Верю в тех, кто сейчас в команде — они заслуживают шанс в РПЛ»

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин заявил, что не вел переговоры с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

— Появлявшиеся весной в СМИ слухи о переговорах «Родины» и Дзюбы не имеют под собой почвы?

— Переговоров с ним не было. Ни по нашей инициативе, ни по инициативе его стороны. Но я при этом не говорю, что мы никого не возьмем. Я просто объясняю, что мы будем очень взвешенно и аккуратно подходить к этому вопросу. Никто не знает, как дальше сложится. Нужно не только иметь линию и стратегию, но и оставаться чутким к коррективам, которые вносит жизнь.

Но я очень верю в тех футболистов, которые есть сейчас в «Родине», которые выдержали очень большую нагрузку в Первой лиге. Они заслуживают свой шанс в РПЛ.

— Вам не нужны будут звезды типа Дзюбы, чтобы привлечь дополнительную аудиторию?

— Нужно ли нам громкое имя, на которое пойдут болельщики? Да, это важно. От этого никто не откажется. Но, на мой взгляд, сейчас в РПЛ только два футболиста эпохального масштаба — Дзюба и Акинфеев. Я имею в виду тех, с кем в теории мы могли бы начать разговор.

Понятно, что Батракова «Родина» сейчас не потянет. Но очень важно в данный момент лишнего не наговорить. Надо завершить сезон, уйти в отпуск, обобщить опыт прошедшего сезона и решить, надо ли усиливаться и как усиливаться, — сказал Зинин.