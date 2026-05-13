Глава «Динамо» о Гусеве: «Делает хорошую работу — перестроил команду, игру, настрой. Дождемся окончания сезона»

За тур до финиша «Динамо» занимает в Мир РПЛ 8-е место. В Фонбет Кубке России московский клуб дошел до финала Пути РПЛ.
— Степашин после игры [ «Краснодаром» — 2:1] сказал, что он хочет, чтобы Гусев остался в «Динамо». Вы хотели бы этого?
— Гусев делает хорошую работу. Он смог перестроить команду, игру, настрой. Но как уже говорил: давайте дождемся окончания сезона, тогда и будем обсуждать все последующие назначения в клубе.
— Заслужил ли Лунев новый контракт своей игрой?
— Лунев отлично провел матч. Но согласитесь, что контракт заключается не на основании одной игры, а на основе большого количества разных достижений и с учетом разных аспектов. Повторю, давайте дождемся окончания чемпионата.
Нужно понимать, что команда выстраивает кадровую политику исходя из результатов и после детального анализа работы в прошлом сезоне по каждому игроку, члену коллектива, тренерскому составу, — сказал Ивлев.