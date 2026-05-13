Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.27
П2
2.71
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.58
П2
3.90
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.61
П2
2.50
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Сити
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
13.50
Футбол. Франция
22:00
Ланс
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.02
П2
2.11
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.90
П2
2.04
Футбол. Испания
22:30
Хетафе
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.10
П2
3.58
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Эльче
1
П1
X
П2

Тюкавин ожидает приезда Овечкина в Россию: «Если получится, увидимся с удовольствием. Сходим в баню или еще что-то поделаем. Покидаем шайбы на льду»

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин ждет возвращения капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в Россию.

Ранее сообщалось, что 40-летний хоккеист прилетит в Москву 13 мая.

"Если получится увидеться, увидимся с ним с удовольствием. Сходим в баню или еще что-то поделаем.

Конечно, совместная тренировка. Съездим на лед, потренируемся, покидаем шайбы. Конечно, ждем его", — сказал Тюкавин.

Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Овечкин говорит, что Тюкавин — его любимый нападающий. Так что в футболе он разбирается». Агент Константина о капитане «Вашингтона».

Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
