Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
П1
2.80
X
3.27
П2
2.71
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
П1
2.00
X
3.58
П2
4.05
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
П1
2.78
X
3.62
П2
2.50
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Сити
:
Кристал Пэлас
П1
1.21
X
8.00
П2
12.50
Футбол. Франция
22:00
Ланс
:
ПСЖ
П1
3.17
X
4.01
П2
2.13
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Барселона
П1
3.50
X
3.90
П2
2.04
Футбол. Испания
22:30
Хетафе
:
Мальорка
П1
2.32
X
3.08
П2
3.59

Минин о лайке Карвахаля поста с критикой Переса: «Может, он и есть крыса? Не думал, что придется сомневаться в нем и Вальверде»

Комментатор Станислав Минин высказался о том, что защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поставил лайк в соцсети под постом с критикой президента «Мадрида» Флорентино Переса.

Источник: Спортс''

«Читая про лайк Карвахаля (может, он и есть крыса?), понимаю, что Криш, Карим, Кроос и Модрич ушли вовремя, ушли как легенды, не позорились, не обнажали свои худшие качества — именно в “Реале”. Ушел бы вовремя Бэйл, тоже оставил бы о себе только хорошие воспоминания.

Не знаю, когда нужно было уходить Карвахалю. Не думал, что вообще когда-либо придется сомневаться в нем и Вальверде", — написал Минин.

Ранее стало известно, что клуб не предложит Карвахалю новый контракт и летом 34-летний испанец уйдет свободным агентом.