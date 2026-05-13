Минин о лайке Карвахаля поста с критикой Переса: «Может, он и есть крыса? Не думал, что придется сомневаться в нем и Вальверде»

«Читая про лайк Карвахаля (может, он и есть крыса?), понимаю, что Криш, Карим, Кроос и Модрич ушли вовремя, ушли как легенды, не позорились, не обнажали свои худшие качества — именно в “Реале”. Ушел бы вовремя Бэйл, тоже оставил бы о себе только хорошие воспоминания.
Не знаю, когда нужно было уходить Карвахалю. Не думал, что вообще когда-либо придется сомневаться в нем и Вальверде", — написал Минин.
Ранее стало известно, что клуб не предложит Карвахалю новый контракт и летом 34-летний испанец уйдет свободным агентом.