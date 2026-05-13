Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Барселона
0
П1
3.80
X
3.65
П2
2.04
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
1
:
Мальорка
0
П1
1.50
X
4.08
П2
9.00
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Сити
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
1.04
X
20.00
П2
67.00
Футбол. Франция
перерыв
Ланс
0
:
ПСЖ
1
П1
6.50
X
4.08
П2
1.55
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Севилья
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

Масалитин о ЦСКА: «Не вижу развития клуба. Может быть, пора чистить верхушку. Но ни Орешкина, ни Гинера, ни Бабаева, ни Шевелева не тронешь. Замкнутый порочный круг»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, как решить проблемы московского клуба.

Источник: Спортс‘’

"Во-первых, нужно дождаться назначения тренера. Либо Игдисамова оставят и сделают ставку на молодежь, это будет логично. Либо назначат нового тренера, который придет и скажет, кого нужно убрать, а кого пригласить. Но, опять же, приглашать ради приглашения, либо вы будете создавать команду на долгие годы. От назначения будет очень многое зависеть.

Ну придет новый тренер, провалится, осень хорошо проведет, а весну провалит. Какое развитие клуба-то? Я его не вижу у ЦСКА! В моем понятии нет развития клуба. Может быть, пора чистить верхушку. Челестини ведь кто-то приглашал, футболистов тоже. Кто будет нести ответственность?

Никого не тронешь: Орешкина не тронешь, Бабаева тоже, Гинера тоже, Шевелева тоже. Замкнутый и порочный круг какой-то. Может быть, там надо чистить, а потом спускаться вниз уже", — сказал Масалитин.