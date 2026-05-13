Ле Пен о Мбаппе: «Он говорил, что хочет выиграть ЛЧ в “Реале” — после этого ее выиграл “ПСЖ”. Пусть говорит, что не хочет победы “Национального объединения”,

Ранее нападающий «Реала» и сборной Франции объяснил, почему негативно отреагировал на победу «Национального объединения» на парламентских выборах во Франции в 2024 году: «Я знаю, какие могут быть последствия, когда власть достается таким людям. Ты можешь быть игроком, звездой, но, прежде всего, ты гражданин».