У Энрике 11 трофеев за 3 года в «ПСЖ» и 20 за тренерскую карьеру

Парижане сегодня стали чемпионами Франции в третий раз подряд после назначения испанца летом 2023 года.
За три года Энрике трижды выиграл чемпионат и Суперкубок страны, два раза — Кубок, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Межконтинентальный кубок. Также «ПСЖ» стал вторым на клубном чемпионате мира.
С учетом работы в «Барселоне» у Энрике уже 20 трофеев в тренерской карьере. С каталонцами он трижды вял Кубок Испании, два раза — Ла Лигу, по разу — Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.
В «Роме», «Сельте» и сборной Испании Луис не выигрывал трофеев.