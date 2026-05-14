Сафонов выиграл 7-й трофей в карьере — все с «ПСЖ»

Российский футболист во второй раз подряд стал чемпионом Франции в составе «Пари Сен-Жермен».
Ранее Сафонов выиграл с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы, а также Межконтинентальный кубок.
До этого титулов у воспитанника «Краснодара» не было. Голкипер сборной России перешел в «ПСЖ» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше