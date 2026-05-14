Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Севилья
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

Сафонов после 2:0 с «Лансом»: «Не уверен, что это был мой лучший матч. Для меня главное, чтобы “ПСЖ” побеждал, остальное — это бонус. Мне очень везло с сэйвами, соперник давал шансы»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал свою игру в матче с «Лансом».

Источник: Спортс‘’

Сегодня парижане одержали победу со счетом 2:0 в 33-м туре Лиги 1 и стали чемпионами Франции. Российский голкипер был признан лучшим игроком матча.

— Ты провел фантастический матч. Это был твой лучший матч [в сезоне]?

— Лично я не уверен, что это был мой лучший матч. Обычно для меня самое главное, что мы выиграли. Все остальное — это бонус. Я предпочитаю не выделять какой-то один матч.

Я думаю, что все игроки команды провели фантастический сезон. Для нас он еще не закончился и завершится 30-го числа (в день финала Лиги чемпионов — Спортс«“). А до тех пор мы очень сосредоточены, и впереди нас ждет еще один трудный путь. Мы знаем это, и мы собираемся оставаться сосредоточенными и двигаться к цели.

— В чем твой секрет?

— Никакого секрета нет, сегодня со всеми моими сэйвами мне очень везло. Если бы они били в другую стороны, шансов бы не было. Думаю, соперник предоставил мне шансы — я ими воспользовался, — сказал Сафонов в эфире beIN SPORTS.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше