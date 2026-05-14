Сафонов после 2:0 с «Лансом»: «Не уверен, что это был мой лучший матч. Для меня главное, чтобы “ПСЖ” побеждал, остальное — это бонус. Мне очень везло с сэйвами, соперник давал шансы»

Сегодня парижане одержали победу со счетом 2:0 в 33-м туре Лиги 1 и стали чемпионами Франции. Российский голкипер был признан лучшим игроком матча.
— Ты провел фантастический матч. Это был твой лучший матч [в сезоне]?
— Лично я не уверен, что это был мой лучший матч. Обычно для меня самое главное, что мы выиграли. Все остальное — это бонус. Я предпочитаю не выделять какой-то один матч.
Я думаю, что все игроки команды провели фантастический сезон. Для нас он еще не закончился и завершится 30-го числа (в день финала Лиги чемпионов — Спортс«“). А до тех пор мы очень сосредоточены, и впереди нас ждет еще один трудный путь. Мы знаем это, и мы собираемся оставаться сосредоточенными и двигаться к цели.
— В чем твой секрет?
— Никакого секрета нет, сегодня со всеми моими сэйвами мне очень везло. Если бы они били в другую стороны, шансов бы не было. Думаю, соперник предоставил мне шансы — я ими воспользовался, — сказал Сафонов в эфире beIN SPORTS.