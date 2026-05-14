«Париж» против вручения «ПСЖ» трофея на своем стадионе перед дерби. Полиция отказала парижанам в просьбе отпраздновать титул на «Парк-де-Пренс»

Однако игрокам парижского клуба не вручили трофей, так как он не был доставлен на стадион.
На данный момент у «ПСЖ» есть возможность провести официальную церемонии вручения перед выездным матчем против «Парижа» в воскресенье.
Ранее представители «ПСЖ» предложили префектуре полиции Парижа открыть «Парк-де-Пренс», чтобы отпраздновать титул вместе с болельщиками. Однако власти практически сразу отказали клубу, сославшись на соображения безопасности.
Лина 1 направила запрос в «Париж» с предложением провести церемонию вручения трофея и праздничные мероприятия на «Стад Жан Буэн» в воскресенье. Как сообщают источники, в клубе неохотно относятся к идее организовывать чемпионские торжества «ПСЖ» на своем стадионе перед своими болельщиками.
Также источники допускают проведение отдельной церемонии в мэрии Парижа спустя несколько дней, однако окончательного решения пока нет. Сообщается, что городские власти уже направили клубу соответствующее приглашение еще на прошлой неделе.