Перес о «Барселоне»: «Я не хочу отношений с клубом, подкупавшим судей два десятилетия. Хочу, чтобы правосудие восторжествовало»

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос об отношениях с «Барселоной».

— Отношения с «Барсой» разрушены?

— Полностью разрушены. Я не хочу никаких отношений с клубом, который два десятилетия подкупал судей. Я хочу, чтобы правосудие восторжествовало, — сказал Перес в эфире El Chiringuito.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Перес о деле Негрейры: «Готовим для УЕФА 600-страничное досье. Страдает не только “Реал”, а “Барса” всегда извлекает выгоду. Я здесь не для того, чтобы арбитры обогащались за ее счет».