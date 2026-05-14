Перес о «Барселоне»: «Я не хочу отношений с клубом, подкупавшим судей два десятилетия. Хочу, чтобы правосудие восторжествовало»

— Отношения с «Барсой» разрушены?
— Полностью разрушены. Я не хочу никаких отношений с клубом, который два десятилетия подкупал судей. Я хочу, чтобы правосудие восторжествовало, — сказал Перес в эфире El Chiringuito.
Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Перес о деле Негрейры: «Готовим для УЕФА 600-страничное досье. Страдает не только “Реал”, а “Барса” всегда извлекает выгоду. Я здесь не для того, чтобы арбитры обогащались за ее счет».