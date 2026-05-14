Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Севилья
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

Флик о 0:1: «Разочарован результатом, но увидел и положительные моменты. У “Барсы” был хороший настрой, но “Алавес” играл очень агрессивно»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Алавесом» в 36-м туре Ла Лиги (0:1).

"Я разочарован результатом. Мы хотели победить сегодня, но я увидел и положительные моменты. Я доволен игрой команды. Альваро [Кортес] дебютировал и сыграл очень хорошо. Эспарт и Маркес тоже сыграли хорошо, как и Берналь после травмы.

В первом тайме у нас были моменты, но в итоге мы пропустили после углового. В такие моменты нам не хватало концентрации. Мы должны смириться с результатом и готовиться к воскресной игре.

Настрой и менталитет были хорошими, но это был непростой матч. «Алавес» играл очень агрессивно, мы все это видели. Нам нужно принять то, что случилось", — сказал Флик.