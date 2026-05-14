Лаутаро о золотом дубле: «Мы бы поставили Киву 10 из 10, он очень сильно помог “Интеру”

Под руководством 45-летнего специалиста «нерадзурри» выиграли Серию А и Кубок Италии, сделав золотой дубль впервые с сезона-2009/10.
В финале Кубка «Интер» одержал победу над «Лацио» со счетом 2:0.
"Это очень многое значит для нас, потому что после того, что произошло в прошлом сезоне, вернуться на прежний уровень было непросто. Но нам удалось провести действительно выдающийся сезон. Мы показывали результат, качество игры, интенсивность, поэтому я горжусь тем, что завершаем сезон еще одним трофеем, который так много значит.
Об «Интере» всегда много говорят, но нужно смотреть на то, чего мы добились за все эти годы. Нам нужно продолжать идти своим путем — это еще один трофей в подтверждение нашей работы.
Мы бы поставили Киву 10 из 10 [за его работу и вклад в успех клуба], потому что он очень сильно нам помог", — сказал Лаутаро Мартинес в интервью Sport Mediaset.