8 сэйвов Сафонова — третий результат среди вратарей «ПСЖ» при катарцах в Лиге 1. У Доннаруммы было 10, у Наваса — 9

Россиянин отразил восемь ударов в игре с «Лансом» в Лиге 1, его команда победила со счетом 2:0.
С сезона-2011/12 было только два случая, когда вратарь в чемпионате делал больше сэйвов. 31 марта 2024 года в матче с «Марселем» Джанлуиджи Доннарумма спас «ПСЖ» 10 раз. 9 мая 2021 года Кейлор Навас отбил 9 ударов «Ренна».
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.