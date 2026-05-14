Сафонов о выносах в аут: «Пусть люди гадают. Это интересно наблюдать, зная правду»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе в чемпионате Франции.

Сегодня парижане одержали победу над «Лансом» со счетом 2:0 в 33-м туре Лиги 1 и стали чемпионами Франции. Российский голкипер сделал 8 сэйвов и был признан лучшим игроком матча.

— Скажите, вот выиграть чемпионство в таком матче против принципиального соперника — что это за чувство? Или, может, это уже что-то более будничное для вас?

— Во-первых, спасибо большое. Во-вторых, я думаю, что после второго гола было видно, как радовалась команда, насколько этот матч был важен для нас, что мы хотели именно сегодня закрыть все вопросы, потому что там были какие-то математические шансы. Сегодня важно было выиграть и показать, что мы чемпионы, и мы чемпионы по праву.

— Не знаю, можете ли вы раскрыть секрет, но весь интернет гадает, выносы в аут — это тактика или ошибка?

— Пусть гадают. Я думаю, что это интересно наблюдать, зная правду (улыбается).

— Весь стадион сегодня кричал в очень негативном ключе, люди были недовольны, что не получается вам забить. Но фанаты «ПСЖ» уже сравнивают вас с Яшиным. Вам каково от этого сравнения?

— Видимо, хорошо, что я не до конца понимаю французский, потому что я не понял, что кричали. Поэтому на меня это никак не действует, делал свою работу, и это логично, что болельщики соперника будут недовольны. Но я рад, что вызвал такую бурную эмоцию у них, и думаю, что им понравился матч. Поэтому я думаю, что матч был классный.

Насчет сравнения с Яшиным — я думаю, что это слишком сказки какие-то, этому сравнению нет места. Люди могут говорить все, что угодно, но я думаю, что сравнивать невозможно, — сказал Сафонов.

Сафонов специально лупил в ауты с «Баварией»? Очень сомнительная теория.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше