Сафонов получил 9 из 10 от L"Equipe за матч с «Лансом». У остальных игроков «ПСЖ» нет оценок выше 6

Выиграв этот матч, парижане стали чемпионами Франции. Оценки игроков выглядят так:
Матвей Сафонов — 9, Люка Эрнандес — 4, Лукас Бералдо — 5, Илья Забарный — 5, Санни Меюлю — 5, Дро Фернандес — 4, Жоау Невеш — 5, Дезире Дуэ — 6, Хвича Кварацхелия — 5, Усман Дембеле — 5, Брэдли Барколя — 3.
Сафонов сделал 8 сэйвов в игре с «Лансом» и был признан лучшим игроком. Матвей провел 12-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне.
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.