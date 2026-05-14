Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет “Динамо” к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»

— Ты не провел достаточное количество матчей для автоматического продления контракта, но генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров анонсировал, что переговоры будут. Уже начались?
— Я читал, что сказал Павел Константинович, но переговоров и какой-то конкретики по контракту пока нет.
Конечно, я хочу продолжить выступать за «Динамо», выиграть трофей и остаться после завершения карьеры в этом клубе. Поэтому никаких альтернативных вариантов не рассматриваю.
— Вокруг «Динамо» ходят слухи по поводу смены тренера, называют разные фамилии. Твое отношение к этому?
— Мне бы хотелось продолжить работу с Роланом Гусевым, двумя руками за этот вариант.
Гусев — сильный тренер. Уверен, что именно он приведет нас к трофею! — сказал Андрей Лунев.