Отменен хет-трик Месси в матче с «Цинциннати». Третий мяч форварда «Интер Майами» записали как автогол вратаря Селентано

Аргентинец забил свой третий мяч в игре на 89-й минуте. Позже МЛС внесла уточнение, что мяч записан как автогол голкипера «Цинциннати».
После передачи с левого фланга Месси, находясь в центре штрафной, правой ногой в падении переправил мяч в дальний угол, но попал в штангу, после чего мяч отскочил в ворота.
МЛС посчитала, что после попадания в штангу мяч задел еще и Селентано, затем оказался в воротах.
Таким образом, в этом матче Месси забил 908-й и 909-й голы в карьере. В текущем сезоне МЛС в его активе 11 мячей в 12 играх.