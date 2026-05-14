Мартинес о Роналду: «Уровень после перехода в Саудовскую Аравию не снизился, он играет исключительно хорошо. Одних только достижений недостаточно, чтобы получить место в сборной»

"У Криштиану по-прежнему есть огромное желание побеждать, и я не вижу никаких признаков того, что его уровень снизился после перехода в Саудовскую Аравию. Он играет исключительно хорошо и доказал свою важность для сборной Португалии.
Его страсть не угасает даже после всех успехов и достижений, и такая неутолимая жажда побед это по-настоящему впечатляет.
Но одних достижений недостаточно, чтобы гарантированно получить место в национальной команде. Нужно также вносить вклад в успех команды. Хотя он и является капитаном и добился беспрецедентных успехов, демонстрирующих его исключительный талант, у него такие же обязанности, как и у любого другого игрока сборной", — сказал в интервью DPA главный тренер сборной Португалии.