18-летний Буадди решил играть за Марокко и, вероятно, поедет на ЧМ-2026. FFF надеялась, что он еще поиграет за молодежные команды Франции и перейдет в основную при Зидане

Foot Mercato сообщает, что Айюб Буадди будет выступать за национальную команду Марокко.
Федерация футбола Франции надеялась, что хавбек еще поиграет за французские молодежные команды и в конечном счете перейдет в основную сборную при Зинедине Зидане, однако 18-летний хавбек отдал предпочтение Марокко. Ожидается, что он поедет на ЧМ-2026.
Буадди провел в Лиге 1 62 матча в составе «Лилля». За сборные Франции различных возрастов (начиная с U16) у него почти 30 матчей.
