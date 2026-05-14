Обвиненный в изнасиловании сотрудницы «Эспаньола» Агуадо заявил, что невиновен: «Люди не говорят о нестыковках и пробелах в ее заявлении. Лгущий тоже может разрушить чью-то жизнь»

30-летний футболист опубликовал видео, в котором изложил свою версию событий.
«Вот уже год, как моя жизнь резко остановилась, и с тех пор я не могу заниматься своей профессией из-за крайне тяжкого обвинения», — сказал Агуадо, отметив, что большая часть информации, распространяемой публично, не отражает деталей, которые, по его словам, уже имеются в материалах дела.
«Не говорится о том, что видели непосредственные свидетели, давшие показания в суде, не упоминаются нестыковки и необъяснимые пробелы в заявлении потерпевшей, противоречия между ее версией и показаниями присутствовавших там свидетелей, а также первоначальные медицинские заключения, которые подтверждают, что не было ни единого признака насилия», — отметил Альваро.
Бывший игрок «Эспаньола» считает, что если бы общественность знала обо всех фактах, которые уже приобщены к делу, «то поняла бы, что реальность сильно отличается от того нарратива, который распространяют».
Агуадо надеется, что суд состоится как можно скорее, поскольку именно там, по его словам, «будут глубоко проанализированы факты, доказательства и свидетельства, где станет известна правда о произошедшем и о том, кто на самом деле является жертвой».
«Есть преступления, и те, кто их совершает, должны отвечать. Как тот, кто совершает насилие, так и тот, кто лжет, потому что оба могут разрушить чью-то жизнь. И никто не заслуживает жить в страхе — ни женщина, подвергшаяся нападению, ни мужчина, которого ложно обвинили», — сказал игрок.
Агуадо считает, что подобные случаи бросают тень на «борьбу женщин, которые действительно подверглись насилию и заслуживают защиты, доверия и уважения», а тем, кто сейчас его обвиняет, не зная всех фактов, он желает одного — «чтобы никогда ни им, ни их близким не пришлось пережить ничего подобного».