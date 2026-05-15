Иван Сергеев: «Краснодар» в последнее время стал заклятым для «Динамо» соперником! Держали в голове поражение в Кубке, хотели вернуть должок. Дополнительная мотивация не нужна"

Пока сидел на скамейке, переживал вместе со всеми. Был вместе с командой. Держали в голове обидное поражение от «быков» в Кубке. Хотели вернуть должок! Здорово, что удалось это сделать, да еще и дома, при своих зрителях. Хотел бы их поблагодарить. Был полный стадион, и болельщики весь матч гнали нас вперед. Мы же порадовали их домашней победой.