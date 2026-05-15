Дешам о cоставе сборной: «Франция представляет наше население с заморскими территориями, африканским происхождением. С чем отождествлять себя больше — личный выбор»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игроках африканского происхождения в составе команды и актуальных геополитических проблемах.

Источник: Спортс‘’

Ранее Дешам представил заявку национальной команды на ЧМ-2026.

"Франция представляет французское население, со своими заморскими территориями, своим африканским происхождением… То, с чем кто больше себя отождествляет — это личный выбор.

Геополитический контекст действительно важен. Изменится ли он, пока мы находимся в США? Задавайте моим игрокам вопросы о футболе во время соревнований… Но я не запрещаю им отвечать [на другие], они граждане, у них есть свои собственные взгляды, политические и другие.

Спорт призван объединять людей. Футбол не способен решить повседневные проблемы обычных людей. Это самое волшебное представление из возможных. Но контекст вызывает тревогу, независимо от конфликтов. Мы находимся в своем собственном мире, но мы не глухи, не немы и не слепы к тому, что может происходить рядом или далеко, и что влияет на многих людей", — сказал Дешам.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.